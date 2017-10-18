Mersin’deki Gizemli Kaz Alanına Ait Yeni Görüntüler!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 82 Evler Mahallesi’nde bulunan bir gecekondudaki kazı çalışmalarına ait en yeni görüntüler paylaşıldı.

1 yıldır büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen kazı çalışmalarına ait son görüntüler geçtiğimiz hafta ortaya çıkmış, biz de bu görüntüleri aktarmıştık. Mersin’in yerel bir haber sitesi, kazı alanına ait son görüntüleri servis etti.

Mahalle sakinlerinin dahi evlerine özel izinlerle girebildikleri kazı alanının yapıldığı gecekondunun bahçesinde, 2 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir çukur açıldığı görülüyor. İddia edildiğine göre çukur, yerin altında büyüyen bir alanın girişi. 20 kişilik bir personelin sürdürdüğü kazı çalışmaları, Başbakanlığın bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor.

Mahalle sakinleri arasında söz konusu alanla ilgili söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Kazının, 2012 yılında tarihi eser kaçakçılığı şebekelerini deşifre etmeye çalışırken öldürülen polis memuruyla ilgili olabileceği söyleniyor. O dönem kendi tabancasıyla öldürüldüğü iddia edilen polis memurunu daha sonra öldürdüğünü itiraf eden Hüseyin Yasak, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir diğer iddia ise polis memurunu öldüren definecilerin tarihi önemi çok büyük bir eseri, gecekondunun bahçesine gömdükleri yönünde. Bunun dışında definecilerin polis haricinde başka kişileri de öldürüp bu alana gömdükleri iddia ediliyor.