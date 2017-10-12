Mersin’deki Kazı Alanı Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Mersin Tarsus’daki 82 Evler Mahallesi’nde özel harekat gözetiminde yapılan esrarengiz kazı çalışmasına ait ilk görüntüler geldi.

13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan ve gizlilik içerisinde sürdürülen kazı çalışması, polis barikatları ve brandalarla çevrili bir şekilde devam ediyor. Milletvekillerinin bile alınmadığı kazı alanında sondaj çalışmasının yapıldığı görüldü.

İlk kez görüntülenen evin bahçesinde sondaj makinesinin ve su borularının olduğu görüldü. Sondaj çalışmasının, kazı nedeniyle daha önce mahallede göçüklerin meydana gelmesi sebebiyle zemin katmanların saptanmasına yönelik yapıldığı ileri sürüldü.

Başbakanlık, kazı çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü’nün izniyle başlatıldığını, buranın 3’üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendiğini ve bilimsel olmasının dışında herhangi bir amaçla kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceğini belirtti.

Çevrede yaşayanlar ise kazı çalışmasından hayli hoşnutsuz. Bölgede oturan 83 yaşındaki Tevfik Selen, kazı çalışmalarının kendilerini endişeye sevk ettiğini ve bunun tam olarak neden yapıldığıyla ilgili hala bir bilgilendirmede bulunulmadığını söyledi. Polis barikatlarıyla devam eden kazı çalışmasıyla ilgili belirsizlik şu an için devam ederken, yaşanacak olası bir çökme sonucu sokaktaki eski yapıların yıkılabileceği bildirildi.

Bölgeden elde edilen son görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.