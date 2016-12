Mesajlaşma Servisi Telegram'ın Başı IŞİD Yüzünden Dertte

Adı IŞİD ile birlikte anılmaya başladığından beri mesajlaşma servisi Telegram’ın başı ağrıyor. IŞİD üyeleri tarafından kullanılan Telegram, medyada kendisiyle ilgili çıkan olumsuz haberlerin ardından konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabı aracılığıyla, her gün IŞİD ile bağlantılı 60’dan fazla kanalı engellediğine dair bir açıklama yaptı.

Every day we block over 60 ISIS-related channels before they get any traction, more than 2,000 channels each month: https://t.co/0z0RjbrsU6

Yapılan açıklamada her ay engellenen IŞİD ile bağlantılı kanal sayısının 2000’den fazla olduğu da belirtildi. Bununla birlikte ISIS Watch adlı engellenmiş bir IŞİD kanalının bağlantısına da atılan tweet’te yer verildi.

Ayrıca Telegram; eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında ne kadar IŞİD kanalının kapatıldığını da paylaştı. Buna göre; eylül ayında 1987, ekim ayında 1800, kasım ayında 2094 ve aralık ayında şimdiye kadar 2118 IŞİD kanalı kapatılmış.

Telegram’ın CEO’su ve aynı zamanda sosyal paylaşım sitesi VK’nın kurucusu Pavel Durov da konuyla ilgili bir tweet attı. Durov attığı tweet’te şunları paylaştı:

“Bazı medya organları, Telegram’ın, platformunu IŞİD tarafından kullanılması konusunda yeterince çabalamadığını ya da hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz.”

Some media claimed Telegram did little or nothing to stop ISIS from using its platform. Nothing can be further from the truth! https://t.co/PVWFOlXPXP