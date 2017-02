Google, akıllı mesajlaşma uygulaması Allo’yu geçtiğimiz yılki Google I/O’da duyurmuştu. Google Allo, geçtiğimiz eylül ayında Android ve iOS platformları için yayınlandığında birçok yönden yetersizdi. Mesajlaşma uygulamasının en büyük eksikliklerinden biri, bir masaüstü versiyonunun olmamasıydı.

Ancak Google’ın bu konu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Google İletişim Ürünleri Başkan Yardımcısı Nick Fox, geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabı üzerinden Google Allo’nun masaüstü versiyonundan alınmış bir ekran görüntüsü paylaştı ve geliştirme aşamasının henüz başında olduğunu belirtti. Fox’un paylaştığı fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla, mesajlaşma uygulamasının masaüstü versiyonu, bir Mac’te bulunan Google Chrome üzerinde çalıştırılmış. Ekran görüntüsünde Google Allo kullanıcılarının zaten alışık olduğu akıllı cevaplar, çıkartmalar ve Google Assistant gibi birçok detay görünüyor.

Still in early development, but coming to a desktop near you... #GoogleAllo #SneakPeek pic.twitter.com/f7QNFH7IHO