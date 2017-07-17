Meşhur 11 İnsanın Son Sözleri

Tarih sahnesinde yer alan ünlülerin dile getirdikleri kah nüktedan, kah didaktik söylemler.

Son sözler her zaman büyülemiştir insanları. Bilgece söylenmiş oldukları için ya da iğneleyici bir yönleri olduğu için belki de.

Tarih boyunca tanınmış 10 ünlünün meşhur sözlerine bir göz atalım:

Bob Marley, Müzisyen

“Para hayatı satın alamaz”

Arşimed, matematikçi

“Diyagramımdan uzak dur dostum!”

Arşimed, ikinci Kartacalılar savaşında öldürülmüştü. Tarihçi Plutarkhos’a göre bir asker, matematikçinin yanına gelerek, birlikte Marselyus’a gideceklerini söyledi.Fakat Arşimed, üzerinde çalışmakta olduğu soruyu çözene kadar reddetti. Bunun üzerine öfkelenen asker, onu öldürdü.

Karl Marx, filozof

“Son sözler yeterince konuşmamış olan aptallar içindir”

August Sezar, ilk Roma İmparatoru

“Rolümü yeterince iyi oynadım mı? Eğer öyleyse, sahneden ayrılırken alkışlayın beni.”

Groucho Marx, Komedyen ve Film Yıldızı

“Bu hayat, yaşanacak bir hayat değil!”

Joe DiMaggio, Beyzbol Oyuncusu

“Nihayet Marilyn (Monroe)’i göreceğim”

Humphrey Bogart, Aktör

“İskoç viskisinden martiniye geçiş yapmamalıydım”

Charles Darwin, Evrim teorisinin fikir babası

“Ölmekten korkmuyorum”

Marie Antoinette, Fransa Kraliçesi

“Özür dilerim. Bilerek yapmadım.”

Rivayet odur ki kraliçe, giyotine giderken yanlışlıkla cellatın ayağına bastığında söylemiş bu sözü.

Michel de Nostradamus, Fransız eczacı ve ‘sözde’ kahin

“Güneş doğarken hayatta olmayacağım”

Böylece son kehanetini de söylemiş oluyor.

Richard Feynman, Teorik Fizikçi

“İki kere ölme olsaydı, sıkılırdım.”