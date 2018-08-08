'Ekmek Bulamıyorlarsa Pasta Yesinler' Sözü Aslında Kime Ait?

Fransız Devrimi sonrasında giyotinle idam edilen Fransa Kraliçesi Marie Antoinette; kuru ekmeği bile bulamamaktan yakınan halka hitaben, 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' sözünü, gerçekten de söylemiş miydi?

1789 yılının Ekim ayında, fakir kadınlar, hükümetin değişmesi yönündeki taleplerini Kral'a duyurma adına Versailles sarayı önünde yürüyüş yapıyorlardı. Söylentiye göre, yanındaki kişilere, 'kadınların ne istediğini' soran Kraliçe Marie Antoinette'e, 'ekmek istiyorlar' dendi. Ve o da bu söze 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' karşılığını verdi.

Ama aslında öyle değil... Bu ciddiyetsiz ve kışkırtıcı ifade şayet bir suçsa; bu suçlu aslında Fransız Devrimi'nin fikir babalarından olan J. J. Rousseau idi. Nitekim J. J. Rousseau, bunu, 'İtiraflar' isimli kitabında bir anekdot olarak yazmıştı.

Adı bilinmeyen bir prenses, oyun oynarken, hizmetçilerin ekmeğinin bittiğinin konuşulduğunu işitmiş ve lafa karışarak 'ekmek bulamıyorlarsa, brioche (yüksek miktarda yumurta ve tereyağı içeren bir tür Fransız ekmeği) yesinler' manasına gelen 'qu'ils mangent de la brioche' demişti.

Kısacası: Fransız halkı, o dönem, gerçekten de kuru ekmeğe muhtaç durumdaydı. Evet, Fransız Devrimi'nin hem Fransız halkı, hem de tüm Avrupa ve devamında bütün insanlığa saymakla bitmeyecek faydaları dokundu.

Ancak, bir tarihi hatayı da düzeltmek gerekir ki, 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' sözü gerçek kraliçeye değil, hayali bir kraliçeye aitti.