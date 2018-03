Meşhur 'Göz ve Piramit'i Aslında Neyi Temsil Ediyor?

Komplo teorisyenlerinin üzerine yıllardır konuşup durduğu o meşhur piramit ve göz gerçekte ne anlama geliyor? Üzerine bu kadar konuşulacak derin anlamları var mı?

İnsanlar olarak açıklayamıyormuşuz gibi görünen ve bize gizemli gelen olayları konuşmayı seviyoruz. Ancak dünyanın birçok yerinde bu konuları konuşmaktan öteye gidip görünen her şeyde bir mana arayan ve çeşit çeşit komplo teorisi üreten insanların sayısı da bir hayli fazla. İlluminati ve hayatımızın her yerinde var olduğu söylenen simgeleri de bu komplo teorileri arasında belki de en çok konuşulanı.

Amerika'nın komplo teorileri üzerine araştırmalar yapan ve bu konu hakkında kitap yazmış olan iki akademisyen Joseph Uscinski ve Steven Bullock, uzmanlık alanları olan bu konu hakkında bazı yorumlarda bulundular. Amaçları ise kimilerine göre 'çok gizemli' görünen ve arkasında milyarlarca anlam aranan bazı sembollerin 'sadece sembol' olduklarını gösterebilmek. Bunu yaparken bir yandan da farklı sembollerin farklı kültürlerde ne anlama geldiğini açıklayan iki yazar, bir yandan da mantığın gösterdiği yolun ne olduğunu açıklamaya çalışıyorlar.

Öncelikle piramit sembolü açıklanıyor. Piramitler yüz yıllardır dayanıklılığın ve dimdik ayakta durabilmenin temsili halindeler. Tüm dünyada birçok farklı kültürde ve yerde bu sembolün kullanılıyor olması arkasında yatan gizemle ilgili değil. Bunu Amerika için değerlendirecek olursak da 'kurulan ülkenin asırlarca dimdik ayakta duracağını göstermek' amacı ile böyle bir tasarım ortaya çıkmış.

Özellikle 'masonların kullanıdığı göz sembolü' üzerine çok konuşuluyor ancak bu da sanıldığı gibi büyük bir gizem değil. Masonların 'her şeyi gören göz'ü kullanmalarının sebebi tüm dünyaya 'gözümüz sizin üzerinizde' demek değil, tam tersine kendilerine 'Tanrı bizi her zaman görüyor ve buna göre yaşamalıyız' demek olduğunu söyleyen Steven Bullock, Amerikan dolarının arkasındaki göze dair konuşulan komploların da son derece mantıksız olduğunu söylüyor. Doların arkasındaki göz 'Tanrı'nın gözü her zaman Amerika'nın üstünde' anlamına geliyor.

İnsanların neden bu tür sembolleri hep mistik ve gizemli olaylara ya da komplo teorilerine bağladığı konusu ise Joseph Uscinski tarafından açıklığa kavuşturuluyor. Eğer ortada bu kadar büyük oyunlar ve sırlar olsaydı, bunlar kesinlikle gizli kalırdı ve böyle her isteyenin hakkında yorum yapıp yeni teoriler üretebileceği noktada olmazlardı. Yani 'bir şeyi saklamanın en iyi yolu onu göz önünde tutmaktır' fikri de yanlış. Çünkü bu gizli örgütler ve diğer her şey söylendiği kadar güçlüyse her şeyi bizim ruhumuz bile duymadan yapabilirler. Gerçek çoğu zaman son derece basittir, tıpkı bu konuda olduğu gibi. Onlar sadece birer sembol. Tıpkı bir futbol takımının armasında ya da bir ülkenin bayrağında olduğu gibi. Arkasında ise büyük ve açıklanamayan gizemli olaylar yok.