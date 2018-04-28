12 yaş ve altı çocukların kullanımı için sunulan Messenger Kids'e, uyku modu özelliği geldi. Özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının kullanım süresini belirleyebilecek.

Facebook, bugün yaptığı açıklamada, Messenger Kids uygulamasında ebeveynlerin daha fazla kontrol hakkına sahip olmaları için yeni bir mod eklediğini duyurdu. Uyku modu olarak sunulan bu yeni özellik sayesinde; ebeveynler çocuklarının yemek,ödev ya da uyku vakitlerinde uygulamayı kullanmalarını engelleyebilmek için kısıtlamalar getirerebilecek.

Ebeveynler kendi Facebook hesapları üzerinden uygulamanın ayarlarını kontrol edebilecekler. Ebeveyn Kontrol Merkezi menüsünden, uygulamaya dair birçok erişim hakkına sahip olan ebeveynler, bu ayarları da aynı menü üzerinden değiştirebilecek. Çocukları uygulamaya erişim engeli olan saatlerde girmeyi denediklerinde bağlantılarının olmadığı ve daha sonra denemeleri gerektiğine dair bir uyarı alacaklar.

Çıktığı andan itibaren birçok eleştiriye maruz kalan uygulamanın kullanımdan kaldırılması gerektiğine dair birçok uzman, ebeveyn ve zihinsel sağlık ekibi açıklamalarda bulundu ancak Facebook, ürünün çocukların kontrol edilmesi için gerekli ve başarılı bir uygulama olduğunu savunarak bu yorumları saf dışı bıraktı. Yine de hem veri ve bilgi güvenliği açısından hem de çocukların bu kadar kontrol edilmesi durumunun çocuk psikolojisi ve geelişimi açısından doğru bulunmadığını hatırlatmakta fayda var.