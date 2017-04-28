Facebook, gelişmekte olan ülkeler için hazırladığı uygulaması Messenger Lite’ı 132 ülkeye daha açtı. Bunlar arasında ülkemiz de bulunuyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere herkeste Galaxy S8’ler, LG G5-6’lar ya da HTC’nin yeni modelleri bulunmuyor. Eskiden satın aldığımız ve hala kullanmakta olduğumuz akıllı telefonların da sayısı bir hayli fazla. Facebook, işte bu kullanıcılara ve mobil internet erişim konusunda sıkıntı yaşayan ülkelerdeki kullanıcılara ulaşabilmek adına daha az veri tüketen Messenger Lite’ı kullanıma açmıştı. Uygulama şu an 132 ülkeye daha geldi ve bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Aslında ülkemiz uygulamanın çıkarılma amacına pek uygun bir ülke değil. Yani en azından mobil internet erişimi konusunda. Fakat Türkiye dışında Almanya, Japonya, Hollanda gibi ülkeler de bu uygulamadan faydalanacaklar. Facebook, Lite’ı gelişmekte ya da gelişmiş olduğuna bakmaksızın tüm dünyaya yayma niyetinde.

Messenger Lite ekran görüntüsü

Messenger Lite, 10 MB’nin altında olan bir uygulama olması sebebiyle aslında Messenger’ı çok aktif kullanmayan kişiler için bir avantaj sağlayabilir. Zira şu an uygulamalar kısmından Messenger’a baktığımda 216 MB’lik bir alanı kapladığını görüyorum. Yani Lite ile telefonunuzun hafızasında biraz daha iyileştirmeye gidebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden Messenger Lite’ı cihazınıza yükleyebilirsiniz.