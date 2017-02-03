Metal Yerine Cam Kaplama LG G6 Görüntülendi!
Bu ay sonunda tanıtılacak LG G6’nın metal kaplama şeklinde gelmesi beklenirken ortaya çıkan bir görüntü cam kaplama olabileceğini gösteriyor.

Artık iki hafta gibi bir süre kalan Mobil Dünya Kongresi için geri sayım başladı. Galaxy S8’in tanıtılmayacak olması sebebiyle tüm dikkatleri üzerine çeken LG, göz bebeği olacak G6 için çalışmalarını çoktan tamamladı.
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Bu noktada ortaya çıkan görsel ise kafa karışıklığı yaratıyor. Bildiğiniz gibi şu güne kadar her zaman LG G6 için “metal, yekpare gövde” söylemleri vardı. Ancak aşağıda görebileceğiniz fotoğrafta G6 cam kaplama ile görünüyor.

Görsele baktığımızda bizleri çift arka kamera ve ortalarında çift led flaş karşılarken hemen altında da parmak izi okuyucusu yerini almış. Fotoğrafı çeken kişi imei ve diğer bilgilerin yazdığı bölümü kapatırken görünüşe göre LG G6’nın cam gövdeli bir versiyonu daha olacak. Ya cam veya metal gövde seçeneği sunarak kişisel tercihler ön plana çıkacak, ya da bu telefon dün sizlere bahsettiğimiz Lite modeli olabilir.
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Etiketler: lg g6, mwc 2017
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