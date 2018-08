Meteor yağmuru her sene pek çok kez yaşanan şahane bir doğa olayı ve her ne kadar hepimiz izlemek için can atsak da aslında bu manzaranın sebebinden çoğumuz haberdar değiliz.

Meteor yağmurları, izleme şansına sahip olduğumuz en etkileyici doğa olaylarından biri. Üstelik kuzey ışıkları ya da güneş tutulması gibi pek çok görsel anlamda etkileyici doğa olayının aksine oldukça yaygın ve dünyanın her bölgesinde gözlemlenebiliyor. Peki her sene pek çok kez yaşanan ve her biri aslında farklı bir kuyruklu yıldızın eseri olan meteor yağmurları hakkında ne biliyoruz? Meteor yağmurları halk arasında yıldız kayması olarak biliniyor fakat aslında ortada tam olarak 'kayan bir yıldız' yok. Bu görsel şölenin oluşmasında etkili olan şey aslında kuyruklu yıldızlardan arda kalan kalıntıların atmosferimize yaklaşması ve çarpıp parçalara ayrılarak Dünya'ya doğru düşmeye başlaması. Yani bir kuyruklu yıldızın kalıntılarının uzayda dolaştığı bölgelere yaklaşıp içinden geçmeye başladığımızda bu kalıntılar Dünya'ya düşmeye başlıyor ve biz de bu enteresan doğa olayını izleme şansına erişiyoruz. İLGİLİ HABER Yılın En İddialı Meteor Yağmuru, Bu Hafta Sonu Başlıyor Senenin farklı dönemlerinde farklı kuyruklu yıldızlardan kaynaklı meteor yağmurlarına şait oluyoruz ve her sene Ağustos ayının ortalarında da en etkili meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru gözlemlenebiliyor. Ülkemizden de rahatlıkla gözlemlenebilecek olan Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos tarihlerinde en yoğun halini alacak ve saatte 60 kadar meteor görmek mümkün olacak.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/what-is-meteor-shower-perseids-orionids-leonids-2018-8?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds

