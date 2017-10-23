Meteorla Kıyamet Bekleyenlere Üzücü Haber

NASA'nın son araştırmasından çıkarılan sonuca göre Dünya'ya yakın geçecek olan meteor sayısı daha önce öngörülenden az.

Uzaydan gelen soğuk felaketi bekleyenler için üzücü(!) haber NASA'dan geldi. Öngörülen Dünya'ya yakın geçecek meteor sayısı, yapılan araştırma sonucunda çok daha az olarak saptandı. Bu daha çok daha düşük meteor kıyameti riski demek.

Kanada'da bahsettiğimiz alanda çalışmalarını yürüten gezegen bilimcisi Alan W. Harris, gözlemlerinden elde ettiği verileri incelediğinde tekrarlanan bir hata yapıldığını fark etti. Bu hatanın sonucunda gerçekte olandan çok daha fazla zararlı olma potansiyeli olan meteor tespit edilmiş gibi görünüyordu ancak gerçekte durum tam tersiydi elbette. Harris, araştırmalarının sonucunu geçen hafta 49.'su düzenlenen Gezegen Bilimleri için Amerikan Astonomi Topluluğu buluşmasında diğer üyelere sundu.

Uzayda bizden uzakta yer alan asteroidleri tespit etmek için kullanılan yöntem, basitçe bu yapıların üzerlerinden seken ışık miktarının ölçülmesinden meydana geliyor. Bu yöntem, bir miktar hata payı ortaya çıkarıyor zira en iyi teleskopların bile ışığı kaçırmaları mümkün. Bunun dışında, asteroidlerin şekillerindeki farklılıklar sebebiyle her zaman boyutlarıyla doğru orantılı olarak ışığı yansıtmayabiliyorlar.

Geçen yıl İtalyan astronom Germano D'Abramo ile ortak çalışan Harris, çapı 1 KM'den büyük 990 asteroid gözlemlemişlerdi. Sistemdeki düzenlemelerin ve hataların giderilmesinin ardından tekrar yapılan gözlemlere göre bu sayı 30-40 arasına indirildi. İnsanlıktan hala ümidini kesmemişler için iyi bir haber olan bu durum, bir meteor ile insanlığın son bulup bulmayacağını hala tabiki kesin olarak bize bildirmiyor.