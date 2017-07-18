Boyu 1.60’tan Kısa Olanlar, Mümkünse Sokağa Çıkmasınlar

Sabah saatlerinde İstanbul’da, öğlen de İzmir’de etkisini gösteren yağış, birçok bölgede taşkınlara sebep oldu. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel ise katıldığı bir programda boyu 1.60 cm’den kısa olanları sokağa çıkmamasını istedi.

Bugün, İstanbul’a son 32 yıl boyunca bir günde en fazla yağışın düştüğü gün oldu. Silivri’de metrekareye 128 kilogram, Üsküdar’da 108 kilogram, Beykoz’da ise 85 kilograma varan yağmur yağışı yaşandı.

Kentteki etkili yağış sebebiyle ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son meteorolojik verilere göre ortalama 65 kilogram yağış düştüğünü ve rüzgar hızının saatte 70-80 km’ye kadar arttığını belirterek şu ifadeleri paylaştı:

"İstanbul'da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.Yağışlar Silivri Büyükçekmece Başakşehir Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu."

İstanbul’daki yağışla ilgili konuşan meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel ise Habertürk TV’ye bağlanarak ‘mümkünse boyu 1.60 cm’den kısa olanlar, dışarı çıkmasınlar’ uyarısında bulundu.