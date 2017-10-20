Zamanında Metin 2 oynadığı dönemde yaşadığı bir olayı anlatan Koray Günal isimli gencin, gülmekten yerlere yatıracak hikayesini sizler için derledik.

Dünya üzerinde pek çok oyun yayınlandı. İçerisinde gerek online gerekse de offline olacak şekilde sayısız başarılı oyun yer aldı, ancak hiçbiri ülkemizde bu iki oyun kadar yer edinemedi. Evet, Knight Online ve Metin 2’den bahsediyorum.

Belki şu sıralar eski şaşalı günlerinde değiller, ancak birçok kişinin çocukluk veya ergenlik yıllarının vazgeçilmez oyunlarıydı onlar. +9 dolu basınca az mı havalara uçtuk? Bugün sizlere Metin 2’de yaşanmış “inanılmaz” komik bir aşk hikayesi aktaracağım.

@koraygunal19 nickli twitter kullanıcısının paylaştığı bir Twitter hikaye döngüsüne alıyoruz sizleri. Metin 2 oynayanların çok yakından tanık olacağı bir hikaye.

Sizin de böyle anılarınız varsa yorum kısmında bizlere iletebilirsiniz.