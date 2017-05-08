Metin 2 Birkaç Ciddi Sıkıntıyla Birlikte Steam'de Yayınland

Çocukluğumuzu katleden Metin 2, Steam'de yayınlandı. Oyunu indiren kişiler büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Oyuna eski hesaplarınızla giremiyorsunuz, fakat eski hesaplarıyla girenlerle aynı serverlarda oynayabileceksiniz.

Çocukluğumuzun derinliklerinde saklı kalmış oyunlardan birisi olan Metin 2, Knight Online’ın başlatmış olduğu Steam furyasına katılarak, resmi olarak Steam’de yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz gün yaptığımız haberde, Metin 2’nin Steam sayfasının oluştuğunu ve Mayıs ayı içerisinde çıkacağını belirtmiştik. Oyun bugün Steam’de indirilebilir hale geldi ancak beraberinde birçok soruyu gündeme getirdi.

Bu sorunlardan en büyüğü, normal sunucularla Steam sunucularının ortak olması olarak gözüküyor. Aynı zamanda Steam üzerinden normal hesaplara girilemediği için, Steam’den oynamak isteyen oyuncuların yüksek level hesapların olduğu yerde sıfırdan kasması gerekiyor. Bu durum oyuncuların canını bir hayli sıkmış durumda. Steam’de yapılan incelemelerde kullanıcıların kararsız kaldığını söyleyebiliriz. İleride yalnızca Steam’e özel sunucular açılır mı bilinmez, ancak bu durumda Steam’den oyuna girmenin pek mantığı yok gibi görünüyor.

Oyunu baştan denemek isteyenler, oyunu indirip deneyebilirler. Bundan sonra sıfırdan Steam üzerinden oynayabilirler ancak daha önce belirli bir emek vermiş kişiler, eski hesaplarından girmeyi tercih edeceklerdir. Kendi kişisel deneyimlerime göre, oyun genel hatları ile aynı kalsa bile özellikle arayüz ekranı çok değişmiş. Bizim zamanımızda böyle değildi bu ekranlar.

Sizce Gameforge’un efsane oyunu Metin 2’nin Steam hamlesi doğru mu yoksa Steam’e özel sunucuların olması mı gerekiyordu?