Metin Düzeltme Hatası iOS 11’de Yine Ortaya Çıktı!

iOS 11'deki klavye sorunları bitmiyor. Başka bir otomatik düzeltme hatası yeniden ortaya çıktı.

Eylül ayında yayınlanan iOS 11 güncellemesi önemli yeniliklerin yanında birçok hatayı da berberinde getirmişti. Apple, bu hataları düzeltmek için üç ara güncelleme yayınladı. Fakat hiçbirisi iOS kullanıcılarının dertlerine derman olmadı!

Bunlardan biri de klavye ayarlarındaki otomatik düzeltme sorunuydu. Hatırlarsanız yaklaşık bir ay önce bu özelliği kullanan bazı kullanıcılar, klavyede 'I' ya dokunduklarında A[?] olarak bir öneri aldıklarını bildirmişti ve Apple bu hatanın da düzeltildiği ara güncellemeyi birkaç gün sonra yayınlamıştı.

iOS 11.1.2 sürümünde ortaya çıkan klavye sorununda ise İngilizce klavyede "It" veya "Is" yazdığınızda klavye bunu otomatik olarak I.T şeklinde düzeltiyor.

Sorunun önümüzdeki hafta yayınlanacak olan iOS 11.2 ile düzeltilmesi bekleniyor. Ancak güncelleme gelene kadar beklemek istemiyorsanız, Ayarlar>Genel>Klavye>Otomatik Düzeltme'den bu özelliği kapatabilir veya App Store'dan 3.taraf bir klavye yükleyebilirsiniz.