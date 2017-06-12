Kitaptan uyarlama Metro serisinin yeni oyunu Metro Exodus duyuruldu. Hiç kimsenin beklemediği bir anda duyurusu yapılan Metro Exodus, bizleri kıyamet sonrası dünyanın içine çekiyor.

Kitaplarıyla ön plana çıktıktan sonra oyun dünyasına atılan ve çok sevilen Metro serisi, dün sürpriz bir şekilde tanıtıldı. E3 2017’de tanıtılan Metro Exodus isimli oyun, dünyanın sonunu bize anlatmaya tam gaz devam edecek. Kimsenin beklemediği bir oyun olan Metro Exodus, geliştirme sürecinde bu zamana kadar kendini çok iyi bir şekilde gizlemeyi başarmış.

Yayınlanan videodan gördüğümüz kadarıyla oyun, açık dünya seçeneği ile oyunculara sunulacak. Post apokaliptik bir dünyada mücadele verecek karakterimiz, mutasyona uğramış yaratıkların arasında hayatta kalmaya çalışacak. Eski oyunlarda dışarıya çıktığı zaman maske taktığını gördüğümüz karakterlerimiz, bu oyunun oynanış videosunda kapalı alanlarda taktıkları maskeleri dışarıya çıktıklarında çıkartıyorlar. Bu da akıllara havanın artık temizlenmeye başladığı düşüncesini getiriyor.

Oyunun haritası Rusya’nın pek çok bölgesini oyuna aktarırken, soğuğu iliklerimize kadar hissettirecek gibi gözüküyor. Metro Exodus’un geliştiricisi 4A Games, yayınlanan oynanış videosunda göre oyunun o dram yüklü havasını yine çok iyi hissettirmiş. Başarılı oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı belirtilmemekle birlikte 2018 yılında çıkacağı açıklandı. Metro Exodus’un bir sürpriz yaparak ortaya çıkması hoşunuza gitti mi?