Metrobüs'ün Üstünde Yolculuk Yapan Çılgın Gençler!

Ünlü Türk parkurcu Pavel Smirnov ve bir arkadaşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü metrobüsle geçmeye çalıştı.

Dünyaca ünlü parkur sporcusu Pavel Smirnov'u, Türkiye'de parkur sporunu takip edenler yaptığı bina tırmanışlarıyla biliyorlardır. Çılgın gösterileriyle tanınan parkur sporcusu yine çok tehlikeli bir gösteriye daha imza attı. "Jack" lakaplı arkadaşıyla birlikte İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü metrobüsün üstüne binerek geçmeye çalışan Smirnov, oldukça tehlikeli gösterisini dakika dakika kaydetti.

Sürekli metrobüsün içerisinde yolculuk yapmaktan sıkıldığı için ve metrobüsün kalabalık olmasına dikkat çekmek için bu gösteriyi yaptığını söyleyen Smirnov, "Jack" lakaplı arkadaşı ile birlikte bu gösteriyi yapmasının sebebinin, ikisinin de deneyimli parkur sporcuları olmasından kaynaklandığını belirtti. Yaptıkları gösteri için her türlü önlemi aldıklarını bildiren ikili, kendilerini izleyip bu tarz gösteri yapacakların da çok dikkatli olmaları gerektiğini de belirtti.

Epeyce tehlikeli bir gösteri gibi gözüken bu görüntüleri izleyen takipçilerimizin, bu yapılanları denememesini tavsiye ederiz. Çünkü yapan arkadaşlar gerçekten de profesyonel parkur sporcuları. Yine de bir sonraki gösterilerini merakla bekliyoruz. Bakalım bir daha ki sefere nasıl bir gösteriyle karşımıza gelecekler. Siz ne düşünüyorsunuz?