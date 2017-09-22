Metroda ‘Bomba Var’ Şakası Yapan 3 Liseli Öğrenci İçin Karar

Kadıköy - Kartal metro hattında, ellerindeki çantayı ‘Allahu ekber’ diyerek atıp ‘bomba var’ diye bağıran 3 liseli öğrenciye önce 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası, daha sonra da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Şaka yapmak, buna reaksiyon gösterip gülmekten yerlere yatmak elbette hoş şeyler. Fakat topluluk içerisinde kaygıya, korkuya neden olacak şekilde şaka yapmak, artık o yapılanın şaka olmaktan çıkıp mahkemeye intikal etmesine sebep olacak bir durum olmasına yol açabiliyor. İstanbul’da Kadıköy-Kartal metro hattında yaşananlar, tam da verdiğimiz ikinci örneğe uygun şekilde gerçekleşti.

Ellerindeki çantayı metronun kapısı kapanmak üzereyken içeri bırakıp önce ‘Allahu ekber’, ardında da ‘bomba’ diye bağırarak ‘şaka’ yapan 3 lise öğrencisi hakkında açılan duruşmada hakim kararını verdi ve 3 genç, önce "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 2’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından yaşlarının 15 ila 18 arasında olması ve mahkemedeki tavırlarını dikkate alan hakim, cezayı 1’er yıl, 1’er ay ve 10’ar güne indirdi. En sonunda ise cezanın 2 yıldan az olması sebebiyle sanık gençlerin 3 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi. Yani gençler, bu denetim süresi bir suç işlememeleri halinde dava düşmüş olacak. Fakat tekrar bir suç işlenmesi durumunda hakim, hükmün açıklanacağı ihtarında bulundu.

Kadıköy-Kartal Metro hattı Göztepe İstasyon Amiri H.G. ile İstanbul Ulaşım AŞ, öğrencilerden "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemiş, yaşanan olay sebebiyle seferdeki 15 araçta toplam 51 dakika, olayın gerçekleştiği trende ise 6 dakikalık gecikme yaşandığını aktarmışlardı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.