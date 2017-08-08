E3'te duyurusu yapılan Metroid 2 oyununun Nintendo 3DS için çıkacak yeniden yapımının adı belli oldu ve ilk görselleri tanıtıldı. Pozitif yorumlar alan oyunun yeniden yapımı meraklılarını sevindireceğe benziyor.

E3 fuarında Nintendo'nun dijital gösterimi büyük ilgi çekmişti. Özellikle de yıllardır beklenen Metroid serisine 7 yılın ardından yeni bir oyunun gelmesi Metroid severleri epeyce heyecanlandırmıştı. Metroid Prime 4'ün tanıtımının ardından ise Metroid hayranlarını sevindirecek başka bir haberde Game Boy platformunda çıkan Metroid 2'nin yeniden yapımının gelmesinin duyurusu olmuştu. Ancak yeniden yapım oyunun ismi ve görselleri izleyicilere gösterilmemişti. Metroid 2'nin yeniden yapımının adı belli oldu. Adı "Metroid: Samus Returns" olacak yeniden yapımın ilk görselleri de internet alemine bomba gibi düştü.

Serinin son 2 oyunu hayranlar tarafından fazla beğenilmemişti. Fazla ilgi görmeyen Metroid: Federation Force ve Metroid: Other M oyunlarından sonra Metroid 2'nin yeniden yapımının seriyi köklerine döndüreceğini ve Metroid serisinin kendini toparlamasının başlangıcı olacağı düşünülüyor. Ayrıca oyunun orjinal haliyle yeniden yapımının karşılaştırılmasında da görülüyor ki oyunun orjinal tonları iyi bir şekilde korunmuş.

Yeniden yapıma gelen yeni özellikler, bir kaç yeni vuruş mekaniği, daha iyi grafikler ve oyunun karmaşık harita sisteminin yeniden revize edilmesi olsa da, bu küçük revizelerle birlikte oyunun küllerinden doğacağına inanılıyor. Ayrıca oyuna gelen Aeion yeteneği ile birlikte haritada kaybolan oyunculara kolaylık sağlayacak oyun, yeni dövüş mekanikleriyle de oyunun sevenlerini tatmin etmeyi başarıyor.