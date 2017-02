Nintendo Switch'e Yeni Efsane Oyunlar Geliyor!

Mobilite olarak fazlasıyla dikkat çeken Nintendo Switch, oyun eksikliğini de yavaş yavaş giderecek gibi.

Bu yılın en merak edilen konsollarından biri olan Nintendo Switch, sunduğu hem tablet, hem mini konsol hem de televizyondan oynanabilen klasik bir konsol gibi modlarıyla dikkat çekmekteydi. Evde başladığınız oyunu yolda ve işte/okulda devam edebileceğiniz yapısıyla dikkat çeken Switch’in en büyük eksikliği ise oyun olacak gibi görünmekteydi.

The Legend of Zelda, Super Mario, Mario Kart 8, The Elder Scrolls V: Skyrim, Rayman Legends, FIFA, NBA 2K18 ve Minecraft gibi oyunlar dikkat çekerken, sayı azlığı eleştirilen Nintendo’dan ilk adım gelecek.

Bu noktada Metroid, Assassin’s Creed ve LA Noire gibi oyunları da içerik desteği skalasına eklemek isteyen Nintendo, yeni çıkacak oyunların bazılarına da destek vermeye çalışacak. Bu yönde çalışmalarını hızlandıran Nintendo’nun PlayStation 4, Xbox One ve PC oyunlarına 2017’de çıkacak AAA oyunlara olmasa da özellikle Indie yapımlar kısımında bir desteği söz konusu olabileceği bekleniyor.

İlk aşama olarak E3’te açıklanması beklenen bu üç oyunun yanı sıra yeni oyun duyuruları da Nintendo Switch tarafını hareketlendirmesi bekleniyor. Bakalım özellikle E3 ile hangi oyunlar Switch desteği kazanacak.