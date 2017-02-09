New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi, sahip olduğu 375.000 sanat eseri fotoğrafını ücretsiz ve sınırsız olarak kullanıma açtı.

Dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden biri olan New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi ya da kısa adıyla Met, yeni açık erişim politikası kapsamında sahip olduğu yaklaşık 375.000 adet sanat eseri fotoğrafının artık ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu. Creative Commons Zero (CC0) temelli yeni açık erişim politikası; blog yazarlarının, okulların ve işletmelerin bu fotoğrafları kaynak belirtme gereği bile olmaksızın kullanabileceği anlamına geliyor.

Metropolitan Sanat Müzesi, 2014 yılında 400.000 fotoğrafı indirmeye açmıştı; ancak sadece bilimsel amaçlar için kullanılabiliyordu, fotoğrafların ticari kullanımına izin verilmiyordu. Şimdi ise müze, bu fotoğrafların kullanımını hiçbir şekilde kısıtlamıyor. Üstelik Metropolitan Sanat Müzesi, fotoğrafların kullanımı için Pinterest, Wikimedia, Artstor, Amerika Dijital Halk Kütüphanesi gibi birçok kurumla ortalık yaptı.

Bu fotoğraflar, müzenin koleksiyonunun büyük bir kısmını içermekle birlikte, 65.000 sanat eserinin fotoğrafı telif hakkı ve başka nedenlerden dolayı genel kullanıma açılmadı. Müze, toplamda 1,5 milyon çalışmaya sahip.

Bununla birlikte Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum adlı Hollanda ulusal müzesinin de aralarında bulunduğu birçok kurum, sanat eserlerinin fotoğraflarını ücretsiz olarak ve sınırsız kullanım hakkıyla sunuyorlar.