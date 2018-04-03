Mezarı Ardahan'da Bulunan Polonyalı Yarbaya Ait Fotoğraflar

1. Dünya Savaşı’nda savaşmış Polonyalı yarbaya ait olduğu anlaşılan mezara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yarbayın ailesi, askerin yaşadığı döneme ait bir fotoğraf gönderdi.

2017’nin Nisan ayında, Ardahan’da son derece garip bir olay yaşandı. Ardahan’da bir müteahhit, apartman için temel kazma işlemi başlatmış, temel kazan işçiler birkaç gün sonra son derece gizemli bir mağara keşfetmişler. Mağaranın içerisinde ise gösterişli bir tabut varmış.

Tabutta haç işareti olmasından korkan işçiler, olayı yetkililere bildirdiler. Bu olayın ardından ise tabutun 1. Dünya Savaşı sırasında ölen Rus generale ait olduğu düşünüldü. Daha sonra yapılan araştırmalarda ise cesedin Polonya asıllı yarbay Karloviç Rjepetski olduğu anlaşıldı.

Yarbayın akrabalarından olan Maksim Redin, yarbayın eski bir fotoğrafını Sputnik’le paylaşarak orada yatan kişiyi tasdikledi. Redin, “Fotoğrafı bana Yarbay Rjepetski’nin Polonya’daki torunları gönderdi. Bunun dışında, Rus arşivlerinde yarbayın ailesine emekli maaş verilmesiyle ilgili kararnameler de buldum” dedi.

Aile tarafından gönderilen fotoğraf, yarbayın Orta Doğu’da görevde olduğu sırada çekilmiş. Bulunan ceset, geçen yıldan beri Kars Müzesi’nde tutuluyor. Hem Polonya hem de Rusya’dan cesedin isteneceği düşünülse de ceset, aradan 1 yıl geçmesine rağmen hala istenmedi. Herhangi bir resmi talep olmamasından dolayı mağaranın ve tabutun bulunduğu yerin sahibi de bu durumdan şikayetçi:

"Bugüne kadar bütün birimlere dilekçe vermeme rağmen hiçbir birimden olumlu yanıt alamadım. Ne Rusya sahip çıkıyor, ne Polonya asıllı olduğu için Polonya sahip çıkıyor, ne de Türkiye sahip çıkıyor. Yaklaşık bir yıldır bu ceset Kars müzesinde depoda bekletiliyor. Şuraya gömeceğiz, buraya defnedeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak deyip geçiştiriyorlar ama hiçbir ülke buna sahip çıkmıyor. Cesedin bulunduğu alanı da defineciler tarumar etmişler ve kışın da burada köpekler yuva yapmıştı ve köpekler kalıyordu. Bir Polonyalı yarbayın mezarında köpekler mi barındırılır, böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir Rusya, nasıl bir ülke ve nasıl bir anlaşma. Yani bir ülke askerine sahip çıkmıyor ise ol ülke de hiçbir şey yoktur demektir."

Bir dönem Rusya adına savaşan yarbayın cesedi, şu anda Kars müzesinde ülkesinin onu alacağı günü bekliyor.