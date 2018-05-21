Mezarlıkta Ağlayan ‘Gizemli Kızın’ Ailesi İlk Defa Konuştu!

Bir süredir ülke gündemine oturan, sosyal medyada mizah konusu dahi olan Çorum’daki mezarlıkta geceleri ağladığı görülen kızın ailesi, ilk defa açıklama yaptı. Aile, kızlarının “gizemli” değil mağdur olduğunu söyledi ve tüm Türkiye’ye “kanımız dondu” diyerek mesaj verdi.

Ülkemizdeki hararetli seçim gündeminden bile daha fazla konuşulan, yüzlerce insanı sabaha kadar mezarlıkta bekleten, televizyon muhabirlerini nöbet tutturan bir olay var. Çorum’daki bir mezarlıkta geceleri ortaya çıktığı düşünülen, bir mezarın başında ağladığı görülen genç kızın, meğer ciddi psikolojik sorunları olduğu ve tedavi aşamasında olduğu anlaşıldı.

“Mezarlıkta ağlayan gizemli kız” olarak sosyal medyada uzun süredir mizah konusu bile olan bu olayın ardında, son derece mağdur bir gencin hikayesi yatıyor. Genç kızın ailesi ilke defa konuştukları Sabah’a ismini açıklamak istemediklerini ve son derece yıprandıklarını söyledi.

Yakın zamanda ölen bir yakınını göreceği düşüncesiyle mezarlığa giden genç kızın ailesi, kızlarının gizemli değil rahatsızlığından dolayı mağdur olduğu söyledi. İşçi bir baba ve bir ev hanımı annenin kızı olan gencin 15 yaşlarında olduğu ve ruhsal sorunlar yaşadığı biliniyor. Kızlarının ruhani bir varlık gibi karşılandığını söyleyen ailenin ders niteliğindeki açıklaması şöyle:

''Son birkaç haftadır mezarlığa gittiğini belirledik. Rahatsızdı, tedavi ettirmeye çalışıyorduk, zor bir süreçti. Birden o internette dolaşan videolar yayıldı, herkes kızımızdan bahsetmeye başladı. Olay, aile meselemiz ve sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir gizeme, magazine dönüşmüştü. Son zamanlarda yaşadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınımızı kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşünüyordu. Kafasını buna takmıştı, aslında orada bir mezar değil, onu arıyordu. Türlü yalanlar çıktı ortaya, evladımızı sopalarla beklediler, yakalamak için nöbetler tuttular. Bizim hastalığımız ve ardından gelen mağduriyetimizi çekirdek çitleyip, video çekme yarışıyla izlediler. Herkes olayda macera aradı. Çorum dışından gelmeye başladıklarını duyduk, çocuğum mağduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarmış. İnanın bu süreci izlerken kanımız dondu. Çok yıprandık, çok mağduruz, herkese sesleniyoruz; yapmayın, insani bir duruma bu tavır, yapılanlar yanlış. Bu yaşananlardan ders çıkarın.''

"1863'te yapılan ve zamanla şehir merkezinde kalan mezarlığımız da ciddi zarar gördü. Kızı aramaya ya da merak ettiği için gelenler 155 yıllık mezarları tahrip ettiler, üzerlerini çiğnediler, bazıları yıkıldı. Biz artık bu konunun kapanmasını istiyoruz"

Sanıyoruz ki Türk medyasının ve sosyal medyadaki yüzlerce yayıncının hem bu genç arkadaşımıza hem de ailesine bir özür borcu var.