Yapımcılığını Metro Goldwyn Mayer’in yaptığı filmlerdeki meşhur aslanı ve kükreme sahnesini bilirsiniz. Aslında bir tek aslan yok, bu zamana kadar 7 farklı aslandan faydalanılmış. Şimdi bu aslanlarla ilgili bazı bilgilere değinelim.

Metro Goldwyn Mayer, 17 Nisan 1924 yılında kurulan ve daha çok film - TV programlarının üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren bir medya şirketidir. Yapımcılığını MGM’nin üstlendiği filmlerin öncesinde çıkan meşhur aslanı ve kükremesini muhakkak hatırlarsınız.

Öncelikle şahsım adıma şunu söylemeliyim ki aslana çok dikkatli bakmadığım için bu intro’yu her gördüğümde aslanın aynı aslan olduğunu zannediyordum, meğer öyle değilmiş. Bu zamana kadar 7 farklı aslandan faydalanılmış. Her birinin ayrı ayrı isimlendirildiği (Slats, Telly, Coffee, Jackie, Tanner, George) aslanlardan sonuncusu ise Leo imiş. Leo, 1957 yılından günümüze kadar gördüğümüz tüm MGM logolarında yer alıyor ve de almaya devam ediyor.

Kendisinin MGM filmleri dışında birçok tarzan filmlerinde de oynadığı söyleniyor. Aşağıda korku filmlerinin ünlü yönetmeni Alfred Hitchcock ile çekilmiş bir fotoğrafını da göreceksiniz.

Aşağıda ise MGM’nin 1917’den 2012 yılına kadar gelişen logolarıyla ilgili hazırlanmış videoyu göreceksiniz.