2017’nin yükselen yatırım aracı Bitcoin, dünya çapında ilgili görüyor ve ülkemiz dahil, küresel anlamda yatırımcı sayısı artıyor. Bu konuda hazırlık yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Bitcoin’in yasal bir mevzuata kavuşması için rapor sundu.

Bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 16 kat değerlenen sanal para birimi Bitcoin, dünya genelinde gün geçtikçe popüler bir yatırım aracı haline gelmeye başladı. Ancak artık sadece yatırım değil, alışverişlerde de kullanılan bir birim haline geldi.

Tüm dünyayı saran bu furyadan ülkemiz de etkileniyor ve yatırımcılar gün geçtikçe artıyor. Devlet yetkilileri her fırsatta bu yeni ekonomik sistemi izlediklerini dile getirseler de, süreçlerin yasallaştırılması adına net bir açıklama yapılmıyor.

Milletvekilleri, çeşitli nedenlerde Bitcoin hakkında detaylı raporlar ile hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyorlar. Bu konuda yapılan son çalışma ise muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkan Yardımsı Ahmet Kenan Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu hazırladığı raporda, “Dünyadan geri kalmamak adına, Türkiye'de kripto para sistemi hakkında mevzuat çalışmalarına başlanmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Bitcoin, aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemine geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun hazırladığı raporda, dünyada geri kalmamak adına Türkiye'de yasal mevzuat çalışmalarına başlamıştı.

Raporda, "Ülkemizde bir bitcoin borsası ve bu alanı düzenleyen bir mevzuat ile pazarda ön alınabilecek" görüşüne yer verildi. Devamında ise söylemler tam olarak şu şekilde aktarıldı:

"Halen çok katlı işletme kripto para ile ödeme kabul etmek, Bitcoin kripto para birimlerini kullanan müşterilerin sayısı artmaktadır. Mevzuatımızda kripto paralarla ilgili herhangi bir sözleşmemiz bulunmadığı ve kripto paralarında vergi kaçırma, kara para aklama gibi yasadışı işler yapılmadığı sürece kripto para seçeneği yasal olduğu söylenebilecektir. Böylelikle kripto paralarla alışveriş yapmak, al-sat yaparak yatırım yapma ve madencilik yaparak kripto para üretmek, Türkiye'de henüz dengesiz bir durumda. "

Bitcoin, Türkiye'deki bazı eczane, perdeci, helal market, otel, inşaatçı ve gözlükçülerde alışveriş amaçlı kullanılabiliyor. Şahsen ben bu birimin kullanıldığı bir kafe işletmesini iki yıldır biliyorum.

Bakalım hükümet yetkilileri milletvekillerinden ve parti liderlerinden gelen bu çalışmalara dikkat edecek mi?