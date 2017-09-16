Mi Band HRX Edition Tanıtıldı: Kalp Ritimsiz Mi Band 2!

Xiaomi bugün Hindistan'da yeni ürünü Xiaomi Mi Band HRX Edition'u tanıttı. Ürünü Mi Band 2 ile bir kaç noktada olumlu ve olumsuz olarak farklılaşıyor.

Xiaomi'nin başarılı giyilebilir teknoloji ürünü Mi Band 2, Hindistan'da yeni bir geliştirmeye sahip oldu. Her ne kadar geliştirme desek de bazı özelliklerini kaybeden cihaz Mi Band HRX Edition adına sahip.

Adından da anlaşılacağı üzere HRX adında Hritnik Roshan'ın (Hindistan'da ünlü bir aktör) firması ile ortaklık sonucu üretilen ürün, daha iyi takip algoritmaları, daha isabetli aktivite monitörü ve daha uzun pil ömrü sunuyor. Xiaomi'ye göre HRX Edition, 23 günlük pil ömrüne sahip. Mi Band 2'nin 20 gün pil ömrü olduğunu düşünürsek çok da büyük bir geliştirme olmadığını söyleyebiliriz. Bu farkı ortaya çıkaran en büyük etken de büyük ihtimalle kalp ritmi sensörünün cihazdan kaldırılması. Bu sensörün eksikliğine kullanıcıların nasıl tepki vereceğini birlikte göreceğiz.

Cihazın diğer özellikleri arasında 0,42 inçlik OLED ekran ve üzerindeki çizilmeye dayanıklı cam yer alıyor. Bluetooth 4.0 ile bağlantısını ve senkronizasyonunu yapan cihaz kayışı hariç sadece 7 gram kütleye sahip. Satış fiyatının 28 dolar olacağı açıklanan cihaz şuan için indirimde, 20 dolara satılıyor. Ülkemize gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.