Miami'de Kısa Sürede İnşa Edilen Köprü Çöktü!

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Köprünün çöküşünden sonra, olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü var.

Florida’da otoyol üzerinden geçerek Florida Uluslararası Üniversitesi’ne ulaşan köprünün, otoyoldan geçen araçların üzerine çökmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu duyuruldu. Yeni kullanıma açılan köprünün geçtiğimiz Cumartesi günü 6 saatte inşa edildiği ve kullanıma açıldığı belirtildi. Oldukça kısa sürede inşa edilen köprünün maliyeti ise 14.2 milyon dolardı.

Köprünün çökmesi üzerine hem köprü üzerinde bulunan yayalar hem de otoyol da seyir halindeyken göçük altında kalan araç sürücüleri ve yolcuları ölümle burun buruna geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım araçları sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi ise henüz verilmedi.

Polis, molozların altındaki araçların içinde çok daha fazla cesedin bulunduğunu söyledi. Trafiğin bozulmasını önlemek için “hızlandırılmış köprü inşaatı” adı verilen yöntem ile inşa edilen köprü, büyük bir felakete yol açtı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Köprü yavaş ama daha sağlam biçimde yapılsa daha iyi olmaz mıydı?