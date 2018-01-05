Jackson’un adını duyduğumuzda aklımıza ilk gelen kültleşmiş “anti-yer çekimi” hareketi hala izleyenleri büyülüyor. Elbette bir görsel illüzyon olan figür, meğer Jackson’un kendisi tarafından planlanmış ve patentlenmiş.

Sanatçıların ve özellikle küresel çapta üne sahip insanların, çıktıları televizyon şovları, konserleri ve dünyanın dört bir köşesine kadar gittikleri turneleri, arkalarında duran koskoca ekiplerin eseri olur. En azından geneli için durum böyledir.

Büyük bir şov, maliyeti dışında izleyiciyi büyülemeli ve herkesin uzun süre konuşacağı işlere sahne olmalıdır. İş, çıkıp şarkı söylemek ve bazı sanatçıların kopyası gibi ışıltılı kıyafetler içinde dans etmekle bitmez. Bu insanların daha çok kişi tarafından bilinmeleri ve küresel bir üne sahip olmaları için fazlası gerekir. O da bireysel anlamda bir şeyler ortaya koyup koyamadıklarıyla belli olur. X kişisinin yazdığı şarkı, Y kişisinin hazırladığı beste, Z kişisinin düzenlediği organizasyon, T kişisinden muhteşem bir sahne şovu derken konu asıl “hadiseye” ancak geliyor.

Bu konuda tüm sanatçılara örnek olması gereken kişi elbette efsane isim Michael Jackson olmuştur:

Yukarıdaki efsane hareketi kim unutabilir ki? Hala konuşuluyor, hala nasıl yapıldığına dair teoriler üretiliyor. Mıknatıslar mı, çivili ayakkabıları, bacaklara sarılan bir destek aparatı mı bilmiyoruz. Fakat bize birinci ağızdan sunulan bir ipucu var dostlar:

1993 yılında Michael Jackson’un bizzat kendisi tarafından alınan “Anti Yer Çekimi İllüzyonu Metodu ve Açıklaması” isimli patent şöyle:

“Kişinin vücut ağırlık merkezinden öteye eğilmesini sağlayan, sahneye yerleştirilmiş özel bir çıkıntıya sahip bağlantı elemanıyla etkileşime girebilecek, özel olarak tasarlanmış bir çift ayakkabı sistemi.”

Kendisinin kişisel tercihleri, hayatı ve sansasyon yaratan olayları bir kenara, sanat dahisi olduğunu söylemek zor değil.