Michelin'den 3D Yazdırılabilen, Havasız ve Jantsız Lastikler

Küresel lastik üreticisi Michelin, yeni Vision konsepti ile devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu hafta firma tarafından sunulan fikir; havasız, jantsız, kişiselleştirilebilir ve organik yekpare bir tekerleği gün yüzüne çıkardı.

Önce bu ilginç lastiğin nelerle üretildiğine bakalım: Doğal kauçuk, bambu, kağıt, teneke kutular, ahşap, elektronik ve plastik atıklar, saman, atık lastikler, kullanılmış metal malzemeler, biraz sevgi ve bir tutam akıllı teknoloji…

Vision lastiklerinin konsepti, mercanlarda bulunan doğal hücresel yapıyı taklit eden bir mimari kullanıyor. Lastiklerin zemine göre yumuşaması ya da sertleşmesi mümkün olduğundan, patlama ya da parçalanma gibi bir durumun görülmesi imkansız.



Lastiğin dış görünümü ve iç yapısı



Konsept üretim testlerden başarıyla geçti ve tanıtıldı

Lastiklerinizi mobil uygulamadan takıp edin:

Tasarımın en çılgın kısmı, Vision konseptinin deşarj yeteneği olsa gerek. Vision, durumunu izleyen ve bir mobil uygulama vasıtasıyla kullanıcılarına rapor veren sensörlerle kaplanmış durumda. Sürücüler, gidecekleri bölgeye göre bir Vision istasyonuna uğrayıp 3D yazıcılar vasıtasıyla istedikleri lastik moduna geçiş yapabiliyorlar. Tüm bu işlemlere ilişkin yayımlanmış bir video da bulunuyor:

Firma, söz konusu teknolojisinin ne zaman ya da nasıl üretileceği konusunda bir açıklama yapmıyor ancak, üretiminden kullanımına tüketici dostu olmayı başaran bu ürün için biraz daha beklememiz gerektiği açık.