Michelle Obama'nın Yanlışlıkla Paylaştığı Numara Olay Oldu

Eski ABD başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Twitter hesabı üzerinden yanlışlıkla eski bir Beyaz Saray yetkilsinin numarasını paylaştı.

Donald Trump'tan önce ABD başkanlık koltuğunda oturan Barack Obama'nın eşi ya da diğer bir değişle eski First Lady Michelle Obama, Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle ortalığı karıştırdı.

Twitter hesabı üzerinden Beyaz Saray'da dijital pazarlama stratejilerini yöneten isim olan Duncan Wolfe'un kişisel telefon numarasını paylaşan 7 milyondan fazla takipçiye sahip Michelle Obama kısa süre içinde gündeme oturdu. Söz konusu 7 milyonu aşkın takipçi olunca Wolfe'un numarası hızlı bir şekilde yayıldı ve yüzbinlerce kişi Wolfe'un numarasını aradı ya da mesaj gönderdi. Bu hatalı tweet fark edilince hemen kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Obama ailesi için çalışan bir yetkili, Michelle Obama'nın bu numarayı yanlışlıkla tweetlediğini, hesabının hacklenmesi ya da kasti paylaşım gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.