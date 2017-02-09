MicroSD Kartınızı Dahili Saklama Alanı Olarak Biçimlendirin

Ne yazık ki bazı firmalar, bu işlemi grafik arabirimi ile yapmanıza izin vermese de MicroSD kartınızı "Dahili Saklama Alanı" olarak biçimlendirebilir ve "Hafızanızda yer kalmadı" simgesinden kurtulabilirsiniz. Söz konusu işlemler, şimdilik Android 6.0 için geçerli.

MicroSD kartınızı gerçek bir bellek uzantısı olarak kullanmak ve üzerine çeşitli uygulamalar yüklemek ister misiniz? Bunu yapmak isterseniz, onu "dahili bellek" olarak formatlamanız gerekir. Ne yazık ki, Sony, LG veya Samsung gibi bazı markalarının telefonlarında bunu gerçekleştirmek güç. Ancak akıllı telefonunuzda Android Marshmallow veya daha yeni bir sürümü varsa, bir komut satırı istemi işinizi görecektir.

Android 7.0 Nougat'da bu işlemleri yapmak baş ağrıtabilir. Maalesef Android 7.0 Nougat ile güncellenmiş cihazlar, komut istemine cevap vermiyor.

Herhangi bir sorun yaşanırsa, sistem güncellemesi öncesinde aşağıda açıklanan adımları tersine çevirmenizi tavsiye edebiliriz. Bilgisayarınızda veya buluttaki fotoğraf veya müzik dosylarını yedekleyin ve SD kart ile akıllı telefondaki boş hafıza miktarını yükseltin. Gereksiz uygulamaları kaldırın ve verilerinizi dahili belleğe geri götürün. Ardından MicroSD belleği telefonunuzdan çıkarabilirsiniz.

Android 6.0 Marshmallow'da sorun yoktu

Bir MicroSD kart dahili bellek olarak biçimlendirildiğinde, uygulamalar, hatta bazı Android eklentileri onun üzerine depolanabilir. Bu, 2 GB'lık bir uygulama indirirseniz, SD kartta 2 GB boş alan kalması gerektiği anlamına gelir. MicroSD kart, sadece bir yedekleme ünitesi olarak kullanılırsa durum elbette böyle değildir.

Android Marshmallow'da bulunan bir seçenekle "teorik olarak" MicroSD kartları dahili bellek olarak kullanmak mümkündür. Uygulamalarınızın verileriyle birlikte tamamen taşınmasına olanak tanınır. Böylece akıllı telefonunuzun belleğini genişletebilirsiniz. Maalesef bazı akıllı telefon üreticileri, SD kartlarını Marshmallow'de dahili bellek olarak biçimlendirme seçeneğine izin vermediler.

Ddb komutlarını kullanabilmek için Ayarlar uygulamasına girdikten sonra Geliştirici seçenekleri bölümünden USB hata ayıklaması seçeneğini işaretlememiz şart. Yeni Android cihazlarında kullanıcının hata yapmasını önlemek için bu menü saklanıyor ve eğer siz de "gereken simgeleri" göremiyorsanız "Ayarlar" segmesindeki Cihaz hakkında bölümünde, derleme numarasının üzerine “artık geliştiricisiniz” seçeneğini görene kadar dokunun ve nihayet aktif hale gelen menüye giriş yapın. Daha sonra da işletim sisteminiz için gerekli yazılımı indirin. SDK Platform-For Windows uygulamalar faydalı olabilir ancak yine de dikkatli olmanızı öneriyoruz..

Komut satırı penceresi açıkken ilk komutu girin: Adb Shell

Artık komut satırı akıllı telefonunuza sistem komutları vermeniz için hazır. Bunu yaptıktan sonra SD kartı veya hafızasının bir bölümünü dahili bellek olarak biçimlendirme işlemine geçebiliriz. Sony, Samsung ve LG bize bunu yapma şansını bir grafik arabirimi ile gerçekleştirmeyi reddetse bile, komutu akıllı telefona bir konsol komutu olarak aktarabiliriz. Önce, SD kartının kimliğine ihtiyacımız var. Bunları aşağıdaki komutla buluyoruz:

Sm list-disks

Her kullanıcı için bu kod numarası farklıdır (bunu bir yere not edin). Bir sonraki komutta, MicroSD kartını formatlayıp bölümlere ayıracağız. İçeriğiniz silinecek, bu sebeple kartta önemli dosyalar varsa bunları başka bir saklama alanına kopyalayın. MicroSD hafıza kartınızı akıllı telefondan "kalıcı" olarak korumak istiyorsanız, hafızanızın bir bölümünü bölebilirsiniz.

sm partition disk: 179.64 private

179.64 rakamı herkes için farklı. Sizinkini not almanızı önermiştik. Yüzde 50, yüzde de 30, yüzde 80 veya tamamı, orası size kalmış. Dilerseniz dahili belleğininizin yüzde 50'sini yönergeler sayesinde kendinize saklayabilirsiniz. Operasyon birkaç saniye veya dakika sürebilir.

sm partition disk: 179.64 mixed 50

Çalışmanın sonuna henüz gelmedik. Biçimlenen belleği böyle kullanmak istiyorsanız, uygulamaları ve verileri de taşımanız gerekir. Bu, Android ayarlar menüsünün depolama bölümü aracılığıyla yapılabilir. MicroSD kartına dokunun, ardından menünün sağ üst köşesine gidin ve "Verileri taşı" simgesinin üzerine üzerine tıklayın. Bölümleme işleminden önce bu menü seçeneğini tercih edemezmisiniz.

Tavsiyemiz kaliteli bir MicroSD hafıza kartı kullanmak yolunda olacaktır. Ancak en önemlisi artık "saklama alanınız bitmek üzere" uyarısını almayacak olmanız.