Microsof, uTorrent’i Kötü Amaçlı Yazılım Olarak Kabul Etti

Bildiğiniz gibi uTorrent olarak bilinen popüler torrent istemcisi, on yılı aşkın süredir milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyordu. Ancak yeni gelen haberlere göre Microsoft bu istemciyi, kötü amaçlı yazılım olarak işaretlemeye başladı.

Milyonlarca kullanıcısı olan ve on yılı aşkın süredir kullanılan uTorrent şimdilerde, Microsoft’un çelmesiyle karşı karşıya. Tarama esnasında bu istemciyi ‘kötü amaçlı’ olarak kabul eden Microsoft ile siz de aynı fikirde olabilirsiniz.

Microsoft’un sisteminize zarar verebilecek uygulamaları sizlere göstereceği bir sayfa bulunuyordu ancak bu sayfa daha önce uTorrent’i ‘kötü amaçlı’ olarak algılamıyordu. Son gelişme ile birlikte Windows kullanıcıları, Defender antivirüs programı ile bilgisayarlarını tarattıklarında uTorrent’in ‘Potensiyel Olarak İstenmeyen Yazılım’ olduğunu gördüler.

Konu hakkında konuşan Microsoft’a göre uTorrent’in kötü bir itibarı vardı ve bu sistemin performansını kötü etkiliyordu. Bu yüzden de program, Defender tarafından karantinaya alınarak işletim dışı bırakılmaktaydı. Tabii ki kullanmakta kararlı iseniz bu işlemi geçersiz kılarak kullanmaya devam edebilirsiniz.Bu konuda karar sizin ancak NOD32, Sophos, TrendMicro ve diğerler antivirüs programlarının da uTorrent’in tehlikeli olduğuna kanaat getirdiğini söylemek isteriz.

uTorrent’in sahibi BitTorrent Inc, olayların yanlış anlaşıldığını düşünse de, internet kullanıcıları muhtemelen uzun bir süre uTorrent’e cephe alacaktır. Peki siz durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de uTorrent ‘kötü amaçlı’ kategorisine alınmalı mı?