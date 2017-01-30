Microsoft, 17 Yılın Ardından 500 Milyar Dolar Değerini Aştı

Microsoft, her ne kadar mobil cihazlar sektöründe istediği başarıları elde edemese de, 17 yıldan sonra 500 milyar dolar şirket değeri sınırını geride bıraktı.

Microsoft'un piyasaya değeri, birkaç gün önce 2000 yılından bu yana ilk kez 500 milyar dolar düzeyine çıktı. Şirketin hisseleri, Wall Street uzmanlarının beklentilerini bile geride bıraktı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketinin hisseleri, yılın son çeyreğinde yüzde 2.1 artışla 65.64 dolar seviyesine yükseldi ve şirketin ticari değeri 510.37 milyar dolar oldu. Reuters'ın verilerine göre, Microsoft'un en değerli dönemi 2000 yılının Mart ayıydı. Bu dönemde Amerikalı yazılım devi, 550 milyar dolar sınırlarında dolaşıyordu.

Microsoft, istikrarlı yükselişine rağmen rakipleri Apple ve Google'dan kalıyor. Apple'ın yaklaşık piyasa değeri 642 milyar dolar, Google'ın piyasa değeri ise 570 milyar dolar seviyesini biraz aşıyor. Microsoft'un yükselişindeki önemli etken ise bulut servislerinin yaygınlaşması ve Amerikalı bilişim devinin, bu sektörde büyük oynaması.

İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, yaklaşık üç yıl önce Microsoft'un başına geçmişti. Satya Nadella, olağanüstü derecede zekice davranarak bulut temelli hizmetlere olan yatırımı artırdı. Amerikalı yazılım devinin piyasa değeri, 2014 Şubat ayında piyasa değeri 315 milyar dolar civarındaydı.

Bu yükseliş, Nadella'nın akıllara durgunluk veren başarısını gözler önüne seriyor.