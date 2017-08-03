Microsoft, Windows Konsol'un Renklerini Değiştiriyor

Microsoft, Windows Konsol'un(Komut İstemi) renklerini çok uzun bir zaman sonra ilk kez yeniden düzenliyor.

Microsoft, Windows Konsol'un(Komut İstemi) renklerini yeniden elden geçiriyor.

Windows'un test programına katılan kullanıcılar, build 16257 ile birlikte yeni renk düzenini deneyebilecekler. Modern, yüksek konsantrastlı iyi düzenlenmiş bir renk şeması, komutların daha okunaklı olmasını sağlıyor. Bu küçük bir değişiklik, ancak Windows Konsolu daha önce kullandıysanız bilirsiniz ki bu, geliştiricilerin hoşuna gidecek bir iyileştirme.

Microsoft'un Bash haricinde kendi konsolunu desteklemesi de oldukça iyi bir şey. Bu değişiklik, Microsoft'un Windows 10'daki küçük detaylara ne kadar önem verdiğini de bir kez daha göstermiş oluyor.

Microsoft'un test programına katılanlar, build 16257 kurulumunu yaptıklarında yeni renkleri görebilecekler. Sürümünüzü yükselttiğinizde eski renkleri de kullanabileceksiniz. Microsoft, yakın zamanda test programına katılanların hem yeni renk şemasını denemesine hem de alternatif seçenekler uygulamasına izin verecek bir araç sunmayı planlıyor.

Tüm geliştiriciler, bu olumlu değişiklik için Microsoft'un yaz stajyeri Craig Loewen'e teşekkür edebilirler.