Microsoft 3 Ekim'de Sanal Gerçeklik Etkinliği Düzenliyor

2017 yılı içerisinde bir çok ürün tanıtımı yapan Microsoft, yılın kalan bölümü için yeni bir cihaz tanıtımı yapmayarak, mevcut ürünleriyle ilgili etkinlikler düzenlemeyi tasarlıyor.

Microsoft son birkaç yıldır yeni ‘Surface’ bilgisayarlarını ve diğer cihazlarını dünyaya tanıtmak için New York City’de, Ekim ayı sonlarında gösterişli etkinlikler düzenliyor.

Bununla birlikte bu yıl bu geleneği bozan Microsoft, büyük bir partiye ev sahipliği yapmaktansa, işleri daha sessiz yürüterek Ekim ayı boyunca firmayla ilgili haberler yayacak.

Duyumlarımıza göre bu süreçte, 2017’nin kalan dönemi için önemli sayılabilecek yeni bir ürün tanıtımı da yapmayacak.

Microsoft, Google’ın donanım etkinliğinden bir gün öncesinde, 3 Ekim’de San Francisco’da düzenlenecek olan ‘Sanal Arttırılmış Gerçeklik’ odaklı bir etkinlik için davetiye göndermeye başladı. Etkinliği, 3.000$ fiyat etiketine sahip “HoloLens holografik gözlükleri”nin mucidi ve aynı zamanda Microsoft Teknik Dost’u ‘Alex Kipman’ yönetecek.

Bununla birlikte bu etkinliğin 17 Ekim’de ‘Fall Creators Güncellemesi’yle Windows 10’a getirilecek olan sanal gerçeklik özelliklerine odaklanacağı söyleniyor. Bu da demektir ki HoloLens’e dair yeni bir cihaz açıklanmayacak. Daha ucuz gözlük beklentisi içerisinde olanlar, beklentilerini bir başka bahara ertelemek zorunda kalacaklar.

Son olarak belirtmek gerekirse Ekim ayının 31’inde Londra’da Microsoft’un donanım birimi başkanı ‘Panos Panay’ın sunacağı ‘Microsoft Future Decoded’ adlı bir etkinliği de olacak. Bu gösteriye de dikkat kesilmemiz gerekiyor fakat, Panay’ın sadece Surface bilgisayarının tanıtımını yapacağı, yeni bir donanım tanıtımı yapmayacağı da söyleniyor.

Özet olarak Microsoft bu yıl için yeni ve önemli bir cihaz tanıtımı yapmayacak. Zira yapacağını önceki dönemde yaptığını söyleyebiliriz. Bir çok cihaz ve ürün tanıtımı yapan Microsoft, 2017’de oldukça yoğundu.