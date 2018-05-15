Katlanabilir ekranlara dair patent başvuruları git gide çoğalırken, Microsoft işi bir başka boyuta taşımayı planlıyor olabilir.

Microsoft, tablet piyasasında yer edinememesiyle büyük bir acı çekiyor olmalı. Nitekim bilişim tarihinde bu işi neredeyse ilk akıl edip ilk uygulayan firmalardan biri diyebiliriz Microsoft için. Daha önce benzer girişimler olsa da, bilindik anlamda devrim yapan ilk cihazlardan biri Microsoft Tablet PC idi.

İki ekranlı katlanabilir telefon fikrine şu an zaten alışığız. Microsoft'un konuyu bir sonraki seviyeye taşıma fikri var: Hem içeriye, hem de dışarıya doğru katlanabilen 3 ekranlı bir tablet. Cihazın hem içeriden hem de dışarıdan görülebilir durumda olan 2 ana ekranı olacak. Bununla birlikte, cihazın 'menteşe' kısmında da farklı bir ekran bulunacak.

Samsung, Apple, Huawei ve Motorola, şu ana dek katlanabilir ekranlı modeller üreteceğini açıklayan firmalar oldu. Microsoft henüz somut bir adım atmasa da, perde arkasından konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğü de böylece ortaya çıktı. Bakalım önümüzdeki dönemde bu proje hayata geçebilecek mi.