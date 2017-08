Microsoft, 3 Yeni Oyun Kumandasını Tanıttı!

Microsoft, 3 adet tasarladığı yeni oyun kumandalarını ve XBOX kablosuz adaptörü ön satışa çıkardı.

Microsoft, yeni tasarladığı oyun kumandalarını ve Windows 10 kullanıcıları için bilgisayarla kolay bir şekilde eşleştirmeyi sağlayan XBOX Kablosuz Adaptör isimli bir aksesuarı, yurt dışında Microsoft Store üzerinden ön satışa çıkardı. Volkan Gölge, Devriye Teknolojisi ve Gri/Yeşil olarak adlandırılan yeni oyun kumandaları, oldukça dikkat çekici renklere ve tasarımlara sahip.

Yeni XBOX oyun kumandalarının tasarımları, eski tasarımlar ile benzerlik gösteriyor. Tasarımların ayırt edici en büyük özelliklerinin renk seçenekleri olduğunu söyleyebiliriz. XBOX One ve XBOX One S modelleri ile uyumlu olan yeni oyun kumandalarının ayrıca XBOX One X modeli ile uyumlu çalışacağı öne sürüldü.

Göze hitap eden yeni tasarımların, eski tasarımlar ile hemen hemen aynı fiyatlara sahip olduğunu, hatta bazı modeller ile aynı fiyatta olduğunu söyleyebiliriz. Şu an yurt dışında ön satışta olan Volkan Gölge 18 Eylül 2017'de, Devriye Teknolojisi 26 Eylül 2017'de $69.99 fiyat etiketi ile satışa sunulurken, son olarak Gri/Yeşil tasarımı 5 Eylül 2017'de $64.99 fiyat etiketi ile ilk sahiplerine ulaşacak. Ayrıca yeni minimal boyuttaki XBOX Kablosuz Adaptör de $24.99 fiyat etiketi ile 31 Ocak 2018'de satılacak.

Microsoft tarafından ön satışa sunulan bu ürünlerin Türkiye'de ne zaman satışa çıkarılacağı ve fiyatlarının ne olacağı şu an için bilinmiyor.