Microsoft, 3 Yeni Windows 10 Sürümü Üzerinde Çalışıyor!

Microsoft'tan sızan bilgiler, şirketin Eylül ayında 3 yeni Windows 10 sürümü çıkaracağını gösteriyor. Yeni sürümler daha çok kurumsal sektörlerde kullanılacak.

Geçtiğimiz gün yanlışlıkla yayınlanan Windows 10 Build 16212, yeni güncelleme ile birlikte gelen birçok özellik dışında Microsoft’un aklında olan planları da gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, Microsoft uzun vadeli planlarda 3 yeni Windows 10 sürümü üzerinde çalışıyor.

Windows 10 Pro, Windows 10 Pro N ve Windows Server 2016 ServerRsdh isminde çıkaracağı üç yeni sürümle şirket, Windows 10 kullanımını kullanıcılara göre özelleştirmek istiyor.

Sonbahar güncelleştirmelerinde gelmesi beklenen yeni sürümlerin ikisi işletmeler için oluşturulmuş durumda. Cihazları yönetirken geniş bir alan sunacak Pro ve Pro N sürümü daha çok Avrupa pazarlarını hedef alacak. Şu anda piyasada Windows 10 N sürümü bulunuyor, ancak Windows N Pro sürümüyle daha çok özellik sunulacak.

Yeni sürümler arasında en dikkat çekici sürüm ise Windows Server 2016 ServerRsdh versiyonu oldu. Bu sürüm, işletim sistemini sanallaştırılmış bir ortamda bağlanmasına ve çalıştırılmasına izin veren sunucu bilgisayarı rolünü oynayacak.

Yeni sürümler hakkında henüz pek bir bilgi yok, ancak Eylül ayında geliştirici güncellemesi ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor.