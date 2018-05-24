Microsoft’a Göre Windows 10’da Neden Chrome Kullanmamalıyız?

İnternet tarayıcıları savaşında, kullanıcıların açık ara en çok tercih ettikleri tarayıcı olan Google Chrome, Micrososft’un baskısı altında eziliyor. Nisan 2018 güncellemesiyle Windows 10, Chrome’a sorunlar yaşatmaya başladı. Microsoft ise neden Chrome kullanmamamız gerektiğini açıkladı.

Microsoft, Windows 10 ile birlikte Edge adında yeni bir tarayıcıyı hayatımıza soktu. Varisi olduğu Internet Explorer’a kıyasla daha kararlı olan yeni tarayıcı, Chrome kullananları yine cezbedemedi. Sonrasında Microsoft, ürettiği Surface dizüstü bilgisayarlarda Egde tarayıcısını daimi varsayılan olarak ayarladı. Yani Microsoft, işletim sisteminin sahibi olarak Google’ı tarayıcı konusunda köşeye sıkıştırmaya kararlı.

Bu hafta başında Microsoft, Egde’in Chrome ve Firefox gibi popüler rakiplerine karşı daha da pil dostu olduğuna dair bir yazı yayınladı. Hatta bunun için Google’ın bir diğer hizmeti olan YouTube’da 30 saniyelik bir video da yayınladı.

Mozilla Firefox’tan %98, Google Chrome’dan %14’ daha az batarya tüketimi yaptığı söylenen Microsoft Edge, Windows 10’un son güncellemesiyle avantajlı bir hale getirilmiş olabilir. Batarya konusundaki iddiasının nedeni, elbette dizüstü bilgisayarlarda en çok kullanılan tarayıcı olma hedefinden ibaret.

Microsoft’uın yürüttüğü abartılı ve agresif pazarlama kampanyasına rağmen Chrome, hala dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı konumunda yer alıyor. NetMarketShare tarafından sunulan verilere göre Google’ın tarayıcısı, geçen ay masaüstü bilgisayarların % 61.69'u tarafından kullanılıyordu. Firefox ise sadece %10.17 ile Chrome’un oldukça gerisinde kaldı. Ayrıca, Microsoft Edge’in pazardaki payı ise sadece %4.45 olarak belirlendi.

Windows 10’un son güncellemeleriyle birlikte Google Chrome tarayıcınızda sorunlar yaşıyorsanız şaşırmayın. Firefox ve Chrome bilinçli bir şekilde Microsoft tarafından hedef alındığı için Edge kullanmak zorunda da değilsiniz. Opera gibi tarayıcılar, son sürümleriyle gayet güvenli ve stabil bir performans sağlıyorlar.