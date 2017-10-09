Microsoft Acı Haberi Verdi: Windows Phone Yolun Sonuna Geldi

Microsoft’u bir üst düzey yöneticisi olan ve Windows Phone eski yöneticisi Joe Belfiore, Windows Phone’un makus talihini Twitter üzerinden açıklığa kavuşturdu.

Mobil işletim sistemleri arasında bir türlü istenilen yere gelemeyen Microsoft’un Windows Phone programı, Android’e boyun eğdi ve artık her dev şirketin hizmeti gibi yavaş yavaş ölüyor. Her ne kadar sayıları az da olsa bir dönem fazlasıyla kullanıcısı olan Windows Phone yüklü cihazların çoğu çalışıyor ve kullanımda. Dolayısı ile merak edilen Microsoft’un Windows 10 Mobile platformunu daha ne kadar destekleyeceği.

Özellikle yeni çıkan kablosuz aygıtlarla uyum sorunu yaşayan Windows 10 Mobile, artık eskisi gibi güncelleme almıyor. Bu durum göz önüne alındığında ve firmanın Android’e geçişi resmen duyurmasıyla, mevcut W10M kullanıcıları da gözünü şirket yöneticilerinden gelecek bir açıklamaya çevirdiler. Windows’un önemli yöneticilerinden olan Joe Belfiore ise Twitter üzerinden konuya açıklık getirdi.

"Hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleriyle tabii ki platformu desteklemeye devam edeceğiz... Ancak yeni özellikler oluşturma odağında değiliz."

Ayrıca Belfiore, Windows 10 Mobile için uygulama yazmanın çok zor olması sebebiyle geliştiricilerin üretmekte zorlandıklarını söyledi. Microsoft’un uygulama geliştiricisi olan şirketlere sırf bu durumdan dolayı hibe destekleri yaptığını, ancak kullanıcı sayısı düşük olduğundan bu desteğin şirketler için anlamsız kaldığını da dile getirdi. Haliyle uygulama ve donanım çeşitliliği konusunda Android liderliği elinde tutmaya devam etti.

Windows Phone programının çöküşündeki sebepler ne olursa olsun, artık gelecekte var olmayacağı kesin. Pazardaki payına oranla küçük bir iş olsa da hala yüz binlerce insan aktif bir şekilde Windows 10 Mobile kullanmaya devam ediyor. Ancak onlar da Android ya da iOS’a geçiş yaptıkça yavaş yavaş Windows Phone’a veda edeceğiz.