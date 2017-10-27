Windows, mobil alanda Android ve iOS'la olan savaşı kaybetti. Peki Microsoft, Android'i kendi kullanıcıları için bir telefon haline getirebildi mi?

Windows 10 Mobil'in ölmesiyle birlikte, kullanıcıların deneyimlerini telefonda da sürdürmek isteyen şirket, Android işletim sistemini 'arka bahçesi' olarak kullanmaya başladı. Microsoft'un hizmetlerinin çoğu hem iOS hem de Android'de mevcut olsa da, Android'i bir adım öne çıkaran, Windows 10 bilgisayarları arasında güçlü bağlantılar oluşturması diyebiliriz.

Uygulamalar ve Hizmetler

Microsoft uygulamaları, kişisel bilgisayar kullanıcıları açısından önemli bir yer tutuyor. Anroid'i de öne çıkaran aslında bu deneyimleri kullanmaya devam ettirebilme yeteneği. Microsoft Launcher ile cihazın görünümünü özelleştirme, bilgisayara sorunsuz bir şekilde bağlanabilme ve son olarak yeni tarayıcı Edge'in Play Store'a gelmesi Microsoft'un Android üzerine oynadığı oyunları gösteriyor. Ayrıca bilgisayardan telefona geçen kullanıcılar, Office gibi hizmetleri kullanmaya devam edebiliyor.

Öte yandan, bir Microsoft ve Android kullanıcısı tamamen aynı zeminde hareket edebilme kabiliyetine de sahip olabiliyor. Mesela, Windows 10 kullanan bir kişi Cortana'yı varsayılan asistanı, varsayılan tarayıcısı olarak Edge'i ve varsayılan arama motoru olarak Bing'i kullanabilir. Ancak, Google Play Store'da birçok Microsoft uygulaması mevcut olmasına rağmen bazı eksik hizmetler var. Bunlardan iki önemli istisna olarak 'Fotoğraflar' ve 'Filmler ve TV' uygulamalarını sayabiliriz.

Deneyimlere Devam

Microsoft uygulamalarını kullanmak, bir aygıtı tartışmasız bir şekilde, yalnızca Windows için olan bir telefondan çok "Microsoft telefonu" haline getiriyor. Özellikle "PC'de devam et" seçeneğiyle, Windows 10 ile Android arasında bir bağlantı kuruluyor ve kullanıcıların cihazdaki tüm deneyimlerini sürdürüyor. Microsoft'un hizmetlerini Android'e getirme çalışmalarının tümü, Windows 10 ve Android telefonlar arasındaki kullanıcı deneyimini de sürdürürken, oldukça yarar da sağlıyor. Ancak bu özellikler telefonunuzu Windows Phone haline getirmiyor. Ama Windows için bir telefon yapıyor..

Kullanıcılar ne istiyor? diye sorarsanız eğer. Aslında vereceğimiz cevap Microsoft'un yaptıkları diyebiliriz. Kullanıcılar, ofisinde yarım kalan işlerini mobilinde devam ettirmek, evde depoladıkları fotoğrafları her zaman her yerde görmeyi istiyor. Biz, Microsoft'un iyi bir yolda olduğunu (en azından kullanıcılar için) söyleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?