Microsoft, Arama Motoru Bing’e Veda mı Ediyor?

Microsoft kısa süre önce Bing çeviri hizmetinin ismini Microsoft Translator şeklinde değiştirince, ortaya bazı iddialar atılmaya başladı.

Microsoft, son zamanlarda Bing markasına ilgisini iyiden iyiye kaybetmeye başladı. Arama motoru konusunda Google’a karşı verdiği mücadeleyi açık bir şekilde kaybeden Bing, bu yetmezmiş gibi Yandex gibi ara motorlarının da gerisinde kalmıştı. Microsoft’un kötü başarısının sürekli hatırlatıcısı olan Bing, yavaş yavaş kaldırılmaya başladı. Kısa süre önce Bing Translator yerine Microsoft Translator ismine geçiş yapan şirket, Bing’i emekli etmeye hazırlanıyor.

Microsoft’un başındaki isim Satya Nadella ile birlikte yeniden yükselişe geçen Microsoft, zaten başarılı olduğu alanların yanına yenilerini ekliyor. Son yıllarda Surface Studio gibi yazılımlarla Apple’a daha çok önem vermeye başlayan şirket, denediği yeni şeylerle daha fazla sektöre yayılmak istiyor.

Bing, aslında tamamen başarısız bir ürün değil. Arama motoru İngiltere, ABD gibi ülkelerde kullanıyor, ancak Google karşısındaki konumu düşünüldüğünde Microsoft gibi dünyadaki bilgisayarların çok büyük bir bölümünde yazılımı olan bir şirkete yakışmayacak bir istatistik ortaya koyuyor.

Cnet editörünün Bing araması için sorduğu soruyu cevaplayan bir Microsoft sözcüsü, şu anda Bing arama motorunun isminin değiştirmek gibi bir planlarının olmadığını açıkladı. Bu açıklamaya rağmen, önümüzdeki dönemde Microsoft’un Bing isminden tamamiyle vazgeçebileceği düşünülüyor.

Sizce Microsoft’un arama motorundaki başarısızlığı, Bing isminin değişmesiyle çözülebilir mi?