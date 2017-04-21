Microsoft-ARM Cephesi Hayal Kırıklığı Yarattı!

Microsoft, geçtiğimiz yıl ARM işlemcilerle donanmış, nispeten uygun fiyatlı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarını yılın ilk çeyreğinde satışa sunmayı planlıyordu ama umutlar başka bahara kaldı.

Microsoft, geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı açıklamada, ARM temelli bilgisayarlar üreteceğini açıklamıştı. Yazılım devi, işletim sistemine bir arayüz ekleyerek doğrudan ARM çiplerini destekleyecek bir Windows 10 temelli bilgisayarları piyasaya süreceğini duyurdu.

Masaüstü cihazlar, Chrome veya Photoshop gibi uygulamalarını kolayca çalıştırabilecek ARM ve Qualcomm yonga setlerinden güç alacak. Pek çok kişi, ARM'den güç alan Windows dizüstü bilgisayarlarını yakında görmeyi umut etse de, maalesef yılın son çeyreğine kadar bu dilekleri gerçekleşmeyecekler. Şirketin son toplantısında Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, "Snapdragon 835, bu yılın dördüncü takvim çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan Windows 10 temelli masaüstü cihazlara destek verecek." ifadesini kullandı.

Microsoft, hangi PC ortaklarının ARM dizüstü bilgisayarlarını kuracağını henüz ilan etmedi ancak The Verge, Lenovo'nun şu anda kendi makinesini test ettiğini savunuyor. Qualcomm'un dördüncü çeyrek zamanlaması göz önüne alındığında, önümüzdeki ay Microsoft'un ARM'den güç alan bir dizüstü bilgisayarın ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Yine de önümüzdeki aydaki Microsoft'un Build konferansında ve Computex organizasyonunda ARM dizüstü bilgisayarlar için yapacağı planlarla ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiz.