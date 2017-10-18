Microsoft: ARM İşlemciler Birkaç Gün Şarj Ömrü Sunacak!

Microsoft, ARM işlemcilerden gücünü alacak Windows 10 dizüstü bilgisayarların birkaç gün şarj ömrü olacağını ve bilindik masaüstü uygulamaları sorunsuz bir şekilde açacağını iddia etti.

Microsoft, ARM işlemcili Windows dizüstü bilgisayarlarla ilgili ilk planlarını açıkladı. Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcilerinden gücünü alacak cihazlar, bir emülatör sayesinde bilinen masaüstü uygulamalarını Windows 10’da destekleyebilecekler.

Qualcomm, dizüstü bilgisayarlar için ARM işlemciler üreteceğini daha önce bildirmişti fakat net bir bilgi alamamıştık. Asus, HP ve Lenovo gibi markaların da ARM işlemcili dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalıştıklarını düşünürsek, ‘laptop’ piyasasında pil ömrünün tamamen değişeceğini söyleyebiliriz.

Bu hafta Hong Kong’da düzenlenen Qualcomm etkinliğinde Microsoft ve Qualcomm, ARM işlemcili dizüstü bilgisayarlar hakkında kullanıcılara birkaç ipucu verdi. Qualcomm, Aralık ayına kadar ARM işlemcili dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkabileceğini belirtti.

Microsoft ise yeni cihazların şarjının birkaç gün gittiğini iddia etti. Microsoft’ta program yöneticisi olan Pete Bernard, işlerin planladıklarından çok daha iyi gittiğini, yanında hiçbir zaman şarj aleti taşımadığını ve cihazı iki günde bir şarj ettiğini belirtti.

Bernard, ARM işlemcili Windows dizüstü bilgisayarların piyasayı tamamen değiştirebileceğini söyledi. Eğer Microsoft’un iddiası doğru ise yeni ARM işlemcili bilgisayarlar geçtiğimiz dönemde yaşanan Windows RT faciasını unutturabilir. ARM işlemcili Windows RT, ne vaat edilen şarj ömrünü sunabilmiş ne de masaüstü uygulamaları düzgün bir şekilde çalıştırabilmişti.