Microsoft, Android cihazlar için geliştirdiği Arrow Launcher için pek çok yenilik ve iyileştirme içeren bir güncelleme yayınlandı.

Arrow Launcher'ın arkasındaki ekip, çok da ilgi görmeyen uygulamaları için önemli bir güncelleme yayınladı. Arrow Launcher 3.7, Android kullanıcılarının geri bildirimlerine kulak veren birçok yeni özellik ve değişiklik getiriyor.

Yeni gelen özellikle kişi listenizdeki bir kişinin kopyasını birleştirebilir ya da silebilirsiniz. Arrow Launcher'la artık kişi listenizi tamamen yönetebilir ve bir kişinin bilgilerininin birden fazla kopyası olmayacağından emin olabilirsiniz.

Bir başka değişiklik, yeni kullanıcıların kurulum sırasında Microsoft hesabı ile oturum açabilecek olmaları. Ayrıca Arrow Launcher kullanıcıları bağlantılı oldukları kişi kartlarıyla birden fazla eylem yapma seçeneğine sahip.

Uygulamayı uzun zamandır kullanan kullanıcılar, ayarlar sayfasının daha kullanışlı ve kolay olduğunu farkedecektir. Son olarak arama sonuçlarındaki yerel arama sonuçları yeniden düzenlendi.

Daha önce söz edilen durum çubuğu, takvim, arama, tablet modu, gizli uygulamalar ve otomatik güncellemeler gibi konularda da yeni özelliklerle birlikte hata düzeltmeleri yapıldı.