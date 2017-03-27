Microsoft, Artık Lumia Ailesinden Vazgeçiyor!

Son dönemde oldukça sakin duran Microsoft’un mobil tarafı, bu sefer İngiltere’deki mağazasından tüm Lumia cihazlarını kaldırdı.

Son dönemde satış olarak da durmadan düşüşte olan Microsoft’un Windows Phone platformu, görünüşe göre Microsoft tarafından vazgeçilecek. WP cihazlarının en güçlü olduğu ülkelerden biri olan İngiltere’deki mağazasında Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip Microsoft Lumia cihazlarını kaldıran firma, sadece Acer Liquid Jade Primo ve HP Elite X3’ü mağazada bıraktı.

Sırasıyla Lumia 950, Lumia 95XL, Lumia 640, Lumia 640XL, Lumia 650 ve Lumia 550 ürünlerin satışı Microsoft tarafından artık İngiltere'de yapılmayacak. Buradan hareketle bazı söylentiler ortaya atıldı ve bu dolaşan bilgilere göre Microsoft, kendisi Lumia cihazı üretmekten vazgeçerek Android gibi diğer telefon üreticilerine yazılımsal destek sağlayacak gibi görünüyor.

Genel olarak Windows Phone ve Windows 10 Mobile işletim sistemini kullanan tüketiciler memnun olsa da sayıları gün geçtikçe azalıyor. Özellikle WP kullanan kişiler telefon yenilediklerinde tercihlerini Android ve iOS’ten yana kullanması, Windows’un mobil pazardaki payını %1’in bile altına indirdi. Bu sebeple Lumia üretimi durmuş olabilir.

Bakalım konu hakkında ilerleyen günlerde ne gibi detaylar ortaya çıkacak.