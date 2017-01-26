Microsoft, Artırılmış Gerçeği İnşaat Sektörüne Uyarladı!

Microsoft ve proje ortağı Cambridge Üniversitesi, artırılmış gerçekliği kullanmanın farklı yollarını buldular.

Microsoft, uzun süredir üstünde çalıştığı HoloLens artırılmış gerçeklik projesini çeşitlendirdi. Şirketin en ilgi çeken projesi, 1499 dolarlık SketchUp görüntüleyicisi oldu. Söz konusu mimariden özellikle inşaaat sektöründe faydalanılacak. Microsoft inşaat sektöründe HoloLens'i kullanmanın yeni yollarını geliştirmek için Trimble ve Cambridge Üniversitesi ile ortaklık kurmuştu. Şirketin bugünkü duyurusu, bu işbirliğinin sonucuna işaret ediyor.

Cihaz; bina alanının veya diğer bir yapının görsel denetimlerinin kolayca gerçekleştirilmesini sağlayan bir artırılmış gerçeklik mimarisi. Tüm bilgiler AR donanımında görüntüleniyor ve müfettişler, HoloLens'i kullanarak gerekli raporlamalarda bulunabiliyor. Güvenlik artarken, evrak işleri de asgari düzeye iniyor. AR cihazı, köprü hasar tespitine de odaklabiliyor.

Microsoft yöneticisi Lorraine Bardeen "Her bir köprüyü inceleme rutinin bir parçası olarak mühendis göndermek yerine, yüksek çözünürlüklü görüntüler,yerel ekipler tarafından elde edilebilir ve denetleme mühendislerine gönderilebilir. Bu veriler, daha sonra köprünün 3D modelleri ile otomatik olarak eşleştirilir."

Microsoft'un amacı, HoloLens'i sadece yüksek teknolojili işletmeler, NASA ve oyun geliştiricileri için değil, diğer sektörlerde de kullanmak. İnşaat sektörü de bunlar arasında bulunuyor.