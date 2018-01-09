Microsoft, Meltdown ve Spectre olarak bilinen güvenlik açıklarını azaltmaya yönelik güncellemelerin AMD yonga seti kullanan bilgisayarları yavaşlattığını fark etti.

Her büyük teknoloji şirketi gibi, Microsoft da Meltdown ve Specter olarak bilinen yeni güvenlik açıklarını azaltmaya yönelik güncellemeler yayınlıyor. Ancak bazı Windows kullanıcıları, güncellemenin bilgisayarlarını yavaşlattığını fark etti ve Microsoft, sorunu düzeltmek için güncellemeleri duraklattı. Aşşağıdaki haberimizden Meltdown ve Spectre açıklarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kullanıcıların güncelleme sonrasında bir ön yükleme hatasıyla karşılaştıklarını Microsoft tartışma panellerinde dile getirmesi sonrasında, birden fazla satış noktası, güncellemenin PC'leri yavaşlattığını iddia etti. Aslında durum tam olarak böyle değildi, yeni güncelleme yalnızca AMD yonga seti kullanan bilgisayarların yavaşlamasına yol açmıştı.

Microsoft’un yayınladığı bildiriye göre, AMD yonga setlerinin Spectre ve Meltdown olarak bilinen yonga seti güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak için Microsofta gönderdiği belgelerde yer almayan bir yöntem izlediğini söyledi. Bu nedenle Microsoft, yaşanan yama sıkıntısıyla ilgili AMD’yi suçladı. Intel'in CEO'su Brian Krzanich, CES 2018’de yaptığı açıklamada güncelleme sonrasında %30’a kadar bir hız kaybı yaşanacağını doğruladı. Peki, sizce de AMD Intel’in başına gelen meltdown açığından korunmak için herkesten sakladığı bir güvenlik önlemi almış olabilir mi?