Microsoft, bizzat beynimizden giden sinyallerle kontrol edebileceğimiz bilgisayar üzerinde çalışıyor.

Bir bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol etmek ister miydiniz? Yattığınız yerden PUBG oynayıp, rakibinize 8x Scope’la hedef almak çok güzel olmaz mıydı? İşte Microsoft tam da bunu yapacak bir bilgisayar üzerinde çalışıyor. USPTO tarafından yayımlanan patentte, “nörolojik veriler kullanarak uygulamanın durumunu değiştirme” özelliği yer alıyor. İlk olarak Mayıs 2016’da Microsoft tarafından alınan patent, bilgisayar verilerini nörolojik verilerle kontrol etmemize olanak tanıyor.

Bu patent beklediğimiz gibi çıkış yaparsa, beynimizin elimize havaya kalkması için komut vermesi gibi bilgisayarları da beynimizden gönderdiğimiz sinyallerle kontrol edebileceğiz. Şu anda beynimizin komutlarını gönderdiği ellerimiz yardımıyla bilgisayarları kullanıyoruz. Bu teknoloji gerçek olduğunda ellerimizi devreden çıkarmış olacağız.

Patentte, bir kullanıcının kafasına bağlanan özel cihazla beyindeki elektrik sinyallerinin alındığını görüyoruz. Bu sinyaller daha sonrasında bilgisayara yönlendirilerek cihazı istediğiniz gibi kontrol etmenizi sağlıyor.

Microsoft’un geliştirmeye çalıştığı cihaz, her kişinin özel nörolojik yapısına göre kalibre edilmek zorunda. Tüm işlemler tamamlandığında, bir oyundaki karakterinizi beyninizle kontrol edebileceksiniz. Cihaz, ilk başta sizin nörolojik yapınızı inceliyor. Bu inceleme sırasında beyninizin normalde bazı işlemleri nasıl yaptığı gözlemleniyor. Örneğin elinizi kaldırdığınızda beynin kaslara hangi sinyalleri gönderdiği araştırılıyor. Araştırmalar tamamlandıktan sonra, elinizi kullandığınızı düşündüğünüz zaman aynı eylem bilgisayara da aktarılabiliyor olacak.

Microsoft’un bu patentinin gerçeğe dönüşmesi için uzun bir süreç olduğunu düşünüyorum, ancak elle tutulur bir düzeyde bu teknolojiye ulaştığımızda kendimizi bir simülasyona bağlama hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Peki, sizler böyle bir teknolojiyi kullanmak ister miydiniz?